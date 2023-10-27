Hurda dükkanındaki patlama anı kamerada | Video

Bağcılar'da bulunan bir hurdacıda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralıların da olduğu öğrenildi.