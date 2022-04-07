Hurdacı gibi kamyonetle dolaşıp uyuşturucu satan 2 kişi, 46 bin captagon hapla yakalandı | Video
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BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonetin kasasında 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin hurdacı gibi kent merkezinde kamyonetle dolaşıp uyuşturucu sattığı belirlendi.