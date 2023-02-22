Video Yaşam İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi'nde yıkım çalışması durduruldu | Video
İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi'nde yıkım çalışması durduruldu | Video

İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi'nde yıkım çalışması durduruldu | Video

22.02.2023 | 16:18

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu.

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