İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi'nde yıkım çalışması durduruldu | Video

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu.