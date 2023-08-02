Video Yaşam İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video

İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video

02.08.2023 | 13:53

Başakşehir’de bir İETT otobüsünün yoğun şekilde duman çıkartarak seyir halinde ilerlemesi trafikteki diğer vatandaşları şaşkına çevirdi. Otobüsün yanından geçerken görüntü alan bir vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu ise akıllara Kemal Sunal’ın “Sakar Şakir” filmini getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü. Otobüsten çıkan dumanlar öyle bir seviyeye geldi ki, diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi. Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, "Yanıyorsun Fuat Ağabey" yorumu akıllara Kemal Sunal'ı getirerek izleyenleri güldürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 01:00
Adana'da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 02.08.2023 | 15:37
Esenyurt’ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 04:27
Esenyurt'ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 02.08.2023 | 15:29
Konya’daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 04:24
Konya'daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 02.08.2023 | 15:17
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 01:03
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 02.08.2023 | 15:19
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 00:33
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 02.08.2023 | 15:15
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 04:06
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 02.08.2023 | 14:42
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:18
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 02.08.2023 | 14:42
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 00:50
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 02.08.2023 | 14:42
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 01:24
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 02.08.2023 | 13:18
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 01:05
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 02.08.2023 | 13:53
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 06:27
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 02.08.2023 | 13:53
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 03:55
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 02.08.2023 | 13:28
İstanbul’da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 06:08
İstanbul'da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 02.08.2023 | 13:05
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:49
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 02.08.2023 | 13:18
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 00:52
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:17
Çanakkale’de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 01:36
Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:16
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı | Video 01:03
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı | Video 02.08.2023 | 13:06
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Video 00:14
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Video 02.08.2023 | 13:06
Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video 00:20
Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video 02.08.2023 | 12:35
Elazığ’da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı | Video 00:57
Elazığ’da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı | Video 02.08.2023 | 11:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA