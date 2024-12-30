Video Yaşam İETT şoförü ile yolcu arasında ‘durakta durmadın’ tartışması kamerada | Video
İETT şoförü ile yolcu arasında ‘durakta durmadın’ tartışması kamerada | Video

İETT şoförü ile yolcu arasında ‘durakta durmadın’ tartışması kamerada | Video

30.12.2024 | 12:11

Sultanbeyli’de İETT otobüsüne binen bir vatandaş, inmek istediği durakta durmayan otobüs şoförüne tepki gösterdi. Kadın yolcu ve şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne binen bir kadın yolcu iddiaya göre, inmek istediği durağı kaçırdığını fark ederek yüksek sesle şoföre kapıyı açması için seslendi. Ancak, şoför durağı geçmiş olduğu gerekçesiyle kapıyı açmayı reddetti. Bunun üzerine kadın yolcu, "Gece vakti nerede ineceğim, kaç durak atladın, açsana kapıyı" diyerek bağırdı. Otobüs şoförü ise, "Bağırma, çocuk mu var karşında? Terbiyesizlik yapma" diyerek cevap verdi. Yolcu şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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