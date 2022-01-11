Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Iğdır Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 10:55
02:55
Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.01.2022 | 10:57
15:32
00:36
00:41
Tekirdağ'da apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2022 | 10:55
00:43
Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video 11.01.2022 | 10:28
00:40
Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti | Video 11.01.2022 | 10:33
01:21
7. kattan düşen Sedefnur'un erkek arkadaşı tutuklandı | Video 11.01.2022 | 10:33
05:36
05:25
Muradiye’de karlı yollarda hasta kurtarma operasyonu | Video 11.01.2022 | 09:52
03:22
Kaygan yolda duramayan tır otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı | Video 11.01.2022 | 09:56
01:00
49 ayrı suç kaydı bulunan hırsızı “özel ekip” yakaladı | Video 11.01.2022 | 10:19
01:57
00:35
Hem ceza yedi hem aracı bağlandı! Ehliyeti de kaptırdı | Video 11.01.2022 | 10:14
00:46
Stat çevresinde park parası alıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video 11.01.2022 | 10:14
00:43
FETÖ’ye bir darbe daha: 8 ilde operasyon | Video 11.01.2022 | 10:14
00:46
16:41
04:08
00:41
Evine giren baykuşla böyle poz verdi | Video 11.01.2022 | 09:52
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Kısa sürede beyaza bürünen ilçede, kartpostallık görüntüler oluştu. Etkili kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kontrollü ilerledi. İlçeye bağlı köylerde de kar etkisini sürdürüyor. Aniden yağan kar hayvancılıkla uğrasan çiftçileri olumsuz etkiledi.