Video Yaşam İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video

İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video

26.10.2025 | 08:54

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışması sonucu devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesini kaptıran yaralıya, bu kez de bisikletle geçirdiği kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilince 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracını yol kenarına park etmeye çalışan S.T. idaresindeki otomobil ile U.M.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen bisikletin sürücüsü U.M. başından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı bisiklet sürücüsünün 0,74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. U.M.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. U.M.'nin bu kez de bisikletle geçirdiği kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilince 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ise, olay yerinde muhabirin çekim yapmasını tepkiyle karşıladı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 01:25
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 26.10.2025 | 08:54
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 01:21
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 26.10.2025 | 08:54
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 03:33
Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 00:20
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 25.10.2025 | 16:47
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:30
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 25.10.2025 | 16:20
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 01:49
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 25.10.2025 | 15:20
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 01:04
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51
Maltepe’de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:25
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 04:11
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 25.10.2025 | 13:33
SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 01:28
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 25.10.2025 | 12:34
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:23
Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04
Bayrampaşa’da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:35
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 25.10.2025 | 10:32
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 00:20
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 25.10.2025 | 10:29
Foça’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
Hatay’da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 00:25
Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 25.10.2025 | 10:03
Bartın’da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY