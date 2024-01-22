Video Yaşam İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video
İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video

İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video

22.01.2024 | 16:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi çivili sopayla darp edilerek kafasından ve gözünden yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Yağızhan Y.(30) ve babası Fahrettin Y.(61) ile husumetli oldukları Tolga Y.(30) ve Beytullah Y.(35) yolda denk geldiler. Kavgada yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Kavgada Tolga Y. Elindeki çivili sopayla Yağızhan Y. (30)'ye vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Çivili sopayla darp edilen kafasından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. Ve hafif şekilde yaralanan babası Fahrettin Y. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kavgaya karışan Tolga Y ve Beytullah Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yapılan tetkiklerde sol gözünden görme işlevini kaybeden Yağız Y. Özel araçla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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