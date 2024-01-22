İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi çivili sopayla darp edilerek kafasından ve gözünden yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yapılan tetkiklerde sol gözünden görme işlevini kaybeden Yağız Y. Özel araçla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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