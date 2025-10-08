İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video
Tekirdağ’da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
01:53
01:55
09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
01:13
01:09
02:21
01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
03:04
02:01
01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
01:08
01:48
03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
04:05
01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
02:43