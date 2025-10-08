Video Yaşam İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video

İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video

08.10.2025 | 08:59

Tekirdağ’da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda seyreden A.H. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 01:53
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 08.10.2025 | 08:59
Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze’ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video 01:55
Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video 08.10.2025 | 08:59
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY