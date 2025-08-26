Video Yaşam İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video

İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video

26.08.2025 | 09:01

İzmir’in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki konteynırın üzerinde ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Çeşme Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Çur'un kesin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 00:32
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 26.08.2025 | 09:01
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 03:04
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 26.08.2025 | 08:42
Diyarbakır’da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 26.08.2025 | 08:42
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 02:20
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 25.08.2025 | 18:52
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:22
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.08.2025 | 15:27
Firari katil aranıyor! Düğünü Atletle oturulmaz uyarısı sonrası kana bulamış | Video 02:39
Firari katil aranıyor! Düğünü "Atletle oturulmaz" uyarısı sonrası kana bulamış | Video 25.08.2025 | 15:27
Üniversite öğrencisi Helin Uçar’ın sır ölümü | Video 01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
İş insanı Halit Yukay’ın cenazesi Dalgıç asansörü ile çıkarılacak | Video 03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 02:41
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 25.08.2025 | 12:29
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu | Video 01:18
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video 25.08.2025 | 12:29
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 02:39
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 25.08.2025 | 12:24
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 00:35
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 25.08.2025 | 12:21
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 01:04
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 25.08.2025 | 12:21
Başınız belada diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:26
"Başınız belada" diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 25.08.2025 | 10:49
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:18
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.08.2025 | 10:49
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 04:09
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 25.08.2025 | 09:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 02:00
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 25.08.2025 | 09:33
TEM Otoyolu’nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY