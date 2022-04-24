İş adamının villasına gece yarısı kurşunu | Video

İstanbul Sarıyer'de iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villası kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurşun yağdıran şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde kendisi iş adamı ile alacak verecek yüzünden husumeti bulunan golf hocası Gökhan A.'nın azmettirdiğini söyledi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tetikçinin lüks villaya kurşun yağdırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

Sarıyer Emirgan'da 5 Nisan Gecesi Meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Olay yerine gelen bir şahıs belinden çıkardığı tabancayla iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villasına doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda yaralanan olamazken iş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

POLİS KISA SÜREDE ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın bir korsan taksi ile geldiğini tespit etti. Taksici ile yapılan görüşmede olay yerine bıraktığı kişinin Yusuf S. olduğu öğrenildi. Asayiş Büro ekiplerince Eyüpsultan Göktürkte bir adreste olduğu öğrenilen Yusuf S. gözaltına alındı.

"ADRESİ YAZIP VERDİ BENDE KURŞUNLADIM"

Emniyetteki ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği ileri sürülen Yusuf S.; "Akrabam Gökhan A. ile iş adamının arasında alacak verecek meselesi vardı. Olay günü Gökhan A. bana kağıda adresi yazıp verdi. Alkollüydüm olayı gerçekleştirdim. Sonra olayda kullandığım silahı ona teslim ettim." dediği öne sürüldü.

AZMETTİRİCİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen golf hocası Gökhan A.'da gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah ele geçirilen Gökhan A. diğer şüpheli Yusuf S.'ye adresi kendinin verdiğini ve olayda kullanılan silahı getirdiğinde baraja attığını söyledi.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Suça azmettirmekten işlem yapılan Gökhan A.ve tetikçilik yapan Yusuf S. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şartı ile bırakıldılar.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde ise şüphelinin gri renkli bir araç ile olay yerine gelip, villanın camına doğru ateş ettiği bir ara silahın tutukluk yaptığı ama peş peşe ateş ettiği görülüyor.