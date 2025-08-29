İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video
İzmir’e bağlı bir çok ilçede iş yerlerini kurşunlayan çeteye yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayların birbirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaşanan olaylar titizlikle araştırılırken şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Son olarak Bornova'da gerçekleştirilen kurşunlama olayından kaçmaya çalışan şüpheliler kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
