İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video

29.08.2025 | 13:53

İzmir’e bağlı bir çok ilçede iş yerlerini kurşunlayan çeteye yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'e bağlı 4 ilçede 8 ayrı iş yeri ve araçları kurşunlayan şehir eşkıyalarına yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüklerince operasyon başlatıldı.

Olayların birbirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaşanan olaylar titizlikle araştırılırken şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Son olarak Bornova'da gerçekleştirilen kurşunlama olayından kaçmaya çalışan şüpheliler kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

