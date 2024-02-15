İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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