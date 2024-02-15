Video Yaşam İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video

15.02.2024 | 15:54

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video 01:05
İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video 15.02.2024 | 16:02
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video 01:05
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı | Video 15.02.2024 | 15:54
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video 09:03
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video 15.02.2024 | 15:28
Balıkesir Ayvalık’ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile tır çarpıştı: 9 yaralı | Video 00:10
Balıkesir Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile tır çarpıştı: 9 yaralı | Video 15.02.2024 | 14:59
Marmara Denizi’nde batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 01:21
Marmara Denizi’nde batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 15.02.2024 | 14:43
14 yaşındaki çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi | Video 02:04
14 yaşındaki çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi | Video 15.02.2024 | 12:30
Kayıp 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor | Video 00:45
Kayıp 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor | Video 15.02.2024 | 12:30
Uzungöl’ün zirvelerinde dronla tilkiyi saniye saniye böyle takip etti | Video 02:25
Uzungöl'ün zirvelerinde dronla tilkiyi saniye saniye böyle takip etti | Video 15.02.2024 | 12:30
Emniyet amiri, eşini rehin alan şahsı böyle ikna etti: Ben sana kurban olurum | Video 03:48
Emniyet amiri, eşini rehin alan şahsı böyle ikna etti: "Ben sana kurban olurum" | Video 15.02.2024 | 12:30
Marmara Denizi’nde batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:37
Marmara Denizi'nde batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.02.2024 | 14:16
Osmaniye’de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı | Video 01:51
Osmaniye’de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı | Video 15.02.2024 | 14:11
İzmir’de zehir tacirlerine 5 ilçede dev operasyon | Video 01:49
İzmir'de zehir tacirlerine 5 ilçede dev operasyon | Video 15.02.2024 | 12:30
Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.02.2024 | 13:44
Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 oranında tamamlandı | Video 03:20
Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 oranında tamamlandı | Video 15.02.2024 | 12:31
Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:57
Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video 15.02.2024 | 12:07
Burdur’da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı | Video 04:13
Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı | Video 15.02.2024 | 11:50
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video 00:55
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video 15.02.2024 | 11:34
Erzincan’da maden sahasında meydana gelen heyelan böyle görüntülendi | Video 00:28
Erzincan’da maden sahasında meydana gelen heyelan böyle görüntülendi | Video 15.02.2024 | 11:27
İstanbul’da profesyonel aikido eğitmeni dehşeti yaşadı | Video 06:52
İstanbul’da profesyonel aikido eğitmeni dehşeti yaşadı | Video 15.02.2024 | 10:44
Romanya’dan Kastamonu’ya kadar sürüklenerek karaya oturan geminin yükü boşaltılmaya başlandı | Video 02:11
Romanya'dan Kastamonu'ya kadar sürüklenerek karaya oturan geminin yükü boşaltılmaya başlandı | Video 15.02.2024 | 10:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA