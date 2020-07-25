Video Yaşam İstanbul Bakırköy'de eski eşini darp eden suç makinesi şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

İstanbul Bakırköy'de eski eşini darp eden suç makinesi şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

İstanbul Bakırköy'de eski eşini darp eden suç makinesi şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
25.07.2020 | 14:24

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İstanbul Bakırköy'de 2 yıl önce boşandığı eski eşini darp etmeye devam eden Tarık K., polislerin 3 günlük takibinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Bakırköy'de eşinden 2 yıl önce boşanan 29 yaşındaki Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından önce iş yerinde daha sonra evinde darp edildi. 20 Temmuz'da Bakırköy'de yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, eski koca Tarık K.'yi bulmak için çalışmalara başladı. 3 gün süren takip sonunda Rüya K.'yı darp eden Tarık K.'nın Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi. Bakırköy Asayiş Büro ekipleri ve İnfaz Büro ekiplerinin beraber düzenlediği operasyon ile Tarık K. ve bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Tarık K.'nın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, polis yeleği, polis rozeti ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Tarık K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin 18 suç kaydı ve 3 dosyadan da aranması olduğu öğrenildi.

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