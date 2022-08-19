İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama' | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy'de dün gece halkın huzur ve güvenliğine yönelik drone destekli 'Şok operasyon' gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Özel Hakaret Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı operasyonda, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi, torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 115 şahıs, 144 motosiklet, 410 araç sorgulanırken 43 işyeri denetlendi.

32 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

'Şok operasyon' kapsamında 9 şahıs hakkında idari yaptırım uygulanırken, 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz devam edeceği aktarıldı.