İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Polisleri; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyetimiz’in 100. Yılı’na özel bir video klip hazırladı. Günlerce harcanan emekle ve titizlikle hazırlanan ve “Gecenin karanlığından hiç korkmadık. Ay-Yıldız bizim için parlıyor” vurgusuyla başlayan klipte yer alan polisler, cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajları verdi.