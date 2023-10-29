Video Yaşam İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video
İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video

İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video

29.10.2023 | 00:15

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Polisleri; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyetimiz’in 100. Yılı’na özel bir video klip hazırladı. Günlerce harcanan emekle ve titizlikle hazırlanan ve “Gecenin karanlığından hiç korkmadık. Ay-Yıldız bizim için parlıyor” vurgusuyla başlayan klipte yer alan polisler, cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajları verdi.

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