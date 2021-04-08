Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada!
08.04.2021 | 15:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 01:44
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 08.04.2021 | 16:04
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 00:20
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 08.04.2021 | 15:56
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 02:16
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 08.04.2021 | 15:27
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 03:54
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 15:20
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: Veremem abi | Video 07:49
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video 08.04.2021 | 13:53
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 05:45
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 08.04.2021 | 14:04
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 00:12
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 08.04.2021 | 13:59
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 08.04.2021 | 14:01
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 08.04.2021 | 14:01
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 00:45
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 08.04.2021 | 13:41
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 02:59
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 08.04.2021 | 13:42
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 08.04.2021 | 13:41
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 05:45
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 08.04.2021 | 12:54
Osmaniye'de evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan şahıs kamerada 01:21
Osmaniye'de evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan şahıs kamerada 08.04.2021 | 11:52
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 01:43
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 08.04.2021 | 12:28
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 02:19
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 08.04.2021 | 12:28
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 00:57
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 08.04.2021 | 11:55
Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video 02:26
Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video 08.04.2021 | 11:55

İstanbul Esenyurt'ta, tuvalet deliğine ayağı sıkışan bir buçuk yaşındaki Muhammed, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı. Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonucunda küçük çocuğun ayağını, sıkıştığı tuvalet deliğinden kurtardı. Küçük çocuk kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Küçük Muhammed?in komşusu, "Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte yaramazlık yapmış" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA