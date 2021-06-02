İstanbul Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da tadilat yapılan kafeye düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen kafedeki olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobille kafe önüne gelen şüpheliler kafedekilere uzun namlulu silahlarla ateş açmış, kafedekiler de silahla karşılık verdi. Yaşanan olayda Talat Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, Ahmet A., Ahmet Taha A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla araç içerisinden ateş açtığı görülüyor. Kafe önündeki vatandaşlar da açılan ateş sonucunda siper alıyorlar. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin otomobille hızla olay yerinden uzaklaştıkları anlar kaydediliyor.