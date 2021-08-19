Video Yaşam İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada
19.08.2021 | 11:47

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, markette alışveriş yapan başka bir müşterinin bebek arabasına asılı çantasını çaldı.

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Olay, geçen hafta Pazar günü Yıldıztabya Caddesi'ndeki markette gerçekleşti. Hırsızlık şüphelisi S.B., alışveriş yapma bahanesiyle markete girdi. Bu sırada içeride bulunan başka bir müşterinin bebek arabasına asılı çantasını fark eden S.B., çantayı çaldı. Daha sonra marketten ayrılan S.B., kapıda kendisini bekleyen kız çocuğu ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Marketin güvenlik kamerasında, S.B.'nin markette olduğu sırada başörtülü olduğu, olay yerinden uzaklaşırken başörtüsünü çıkardığı görüldü. Çantanın içerisinde 7 bin lira ve cep telefonu olduğu öğrenildi.


37 SUÇ KAYDI BULUNAN KADIN YAKALANDI
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, market ve çevrede bulunan kameraları inceledi. İncelemelerin ardından yapılan fiziki takip sonucunda, S.B., Eyüpsultan'da başka bir markete hırsızlık amaçlı girdiği sırada, yakalandı. S.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, 37 hırsızlık kaydının olduğu ve toplamda 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın, buradaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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