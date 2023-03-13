İstanbul, İzmir ve Bursa’da MLKP’ye operasyon: 11 gözaltı | Video 13.03.2023 | 09:04 İstanbul, İzmir ve Bursa’da terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması SGDF’ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, yasadışı terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu örgütün gençlik koluna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli için dün İstanbul, Bursa ve İzmir'de özel harekat timleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 3 ilde çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.