08.08.2025 | 14:06

Liderliğini yurtdışında bulunan B.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde silahlı eylemlere karıştığı tespit edilen ve liderliğini yurtdışında bulunan B.Y. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Çalıntı araç ve motosiklet kullanılarak işlenen, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "tehdit", "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 adrese yapılan baskında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 5 ruhsatsız tabaca, 1 çalıntı motosiklet, 19 fişek, 1 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 3 şüphelinin polisteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler de kameraya yansıdı.

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
