İstanbul Tuzla D-100 Karayolu'nda kaza sonrası başlayan kavga kamerada | Video
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İstanbul Tuzla D-100 Karayolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüleri ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavga anları yoldan geçmekte olan sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı...
Olay dün Tuzla D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı. Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavga anı trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.