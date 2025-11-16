İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video
16.11.2025 | 08:39
İstanbul Valiliği tarafından metro şantiye alanında meydana gelen göçük hakkında açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında göçükten çıkarılan 3 işçinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
