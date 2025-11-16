Video Yaşam İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video
İstanbul Valiliği tarafından metro şantiye alanında meydana gelen göçük hakkında açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında göçükten çıkarılan 3 işçinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından metro şantiye alanında meydana gelen göçük hakkında açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
