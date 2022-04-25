Video Yaşam İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video
İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video

25.04.2022 | 12:26

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Emirgan’da iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villası gece yarısı korsan taksiyle gelen silahlı bir saldırgan tarafından kurşunlandı. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, olayda yaralanan olmadı. İş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tetikçiyi ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan tetikçi, kendisini iş adamıyla alacak verecek yüzünden husumeti bulunan golf hocasının azmettirdiğini itiraf etti.

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Olay, geçtiğimiz 5 Nisan Salı günü saat 00.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un villasına gelen silahlı bir saldırgan, belinden tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından iş adamı Uzunyol'un şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SARIYER POLİSİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın korsan bir taksi ile sokağa geldiğini tespit etti. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde olan taksici Murat D. ile görüşen polis, şoförün olay yerine bıraktığı şahsın Yusuf S. olduğu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettiği Yusuf S.'yi Eyüpsultan Göktürk'te kıskıvrak yakaladı.

HEM AZMETTİRİCİ HEM DE SALDIRGAN YAKALANDI
Gözaltına alınan Yusuf S. emniyetteki ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Akrabam Gökhan A. ile iş adamının arasında alacak verecek meselesi vardı. Olay günü Gökhan A. bana kağıda adresi yazıp verdi. Alkollüydüm olayı gerçekleştirdim. Sonra olayda kullandığım silahı ona teslim ettim" dedi. Bunun üzerine azmettirici olduğu iddia edilen golf hocası Gökhan A. da Göktürk'teki adresinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan A. da şüpheli Yusuf S.'ye villanın adresini kendisinin verdiğini, olayda kullanılan silahı ise baraja attığını itiraf etti.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİYE EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyette "suça azmettirmek" suçundan adli işlem yapılan Gökhan A. ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" ile "tehdit" suçundan tetikçilik yapan Yusuf S., Sarıyer Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan villaya yapılan saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli gri renkli bir araç ile olay yerine geliyor. Villanın camına doğru ateş ediyor. Bir ara silahı tutukluk yapıyor ancak peş peşe ateş ettiği görülüyor.

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