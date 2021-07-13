İstanbul'da narkotik operasyonu kamerada! 11 ilçede 22 kişi yakalandı | Video
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Kod adı: Silici-3... 30 ilde 68 şüpheli yakalandı! 13.07.2021 | 09:50
İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 11 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın yaptı. 22 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüp, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye'de 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 adet satışa hazır halde Kokain maddesi, iki ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.