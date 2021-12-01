Video Yaşam İstanbul'da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü | Video
İstanbul'da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü | Video

İstanbul'da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü | Video

01.12.2021 | 13:26

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Son dakika haberi: İstanbul Avcılar’da otelci çift Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan akrabaları Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin Nuri Yıldız’ın iki yeğeni Ferhat Y. ve Muhyettin Y. tarafından otellerle ortaklık anlaşması yüzünden çıkan borç meselesinden öldürüldüğü öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sır dolu cinayetleri adım adım izleyerek çözdü olayın tüm detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: İstanbul Esenyurt Haramidere'de 11 Ekim gecesi lüks cipin yanma ihbarıyla başlayan çifte cinayet sonunda aydınlandı. İddiaya göre yanan aracın içerisinden kimse çıkmayınca araştırma yapan ekipler araç sahibi Nuri Yıldız'ın adresine gitti.

Ancak orada kapıyı açan olmadı, çilingir yardımıyla içeri girildiğinde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis şüphelilerle ilgili araştırma yaparken Nuri Yıldız'ın cesedi bu olaydan 3 gün sonra Beylikdüzü'nde bir arazide ağaç altında bulundu.

EŞİNDEN 32 DAKİKA SONRA ÇIKMIŞ
İki sır dolu cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera görüntüsü izledi.

Yapılan çalışmalarda Esra Yıldız'ın 10 Ekim akşam saat 21:21 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan otelden taksi ile çıkış yapıp evine gittiği tespit edildi. Eşi Nuri Yıldız ise ondan 32 dakika sonra telden şahsi aracı ile çıkış yaptı ancak eve giderken Bahçelievler'de yol kenarında aracın dörtlülerini yakıp bekledi.

ÇİFTE CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerle cinayet adım adım çözüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ın aracının arkasına başka bir araç yanaştı ve araçtan iki kişi inip Nuri Yıldız'ın aracına bindi. Diğer araç yola devam etti. Nuri Yıldız'ın aracı ise bir süre durup yola devam etti. Ancak bu görüntülerde polisin dikkatini aracın ön camındaki çatlak çekti. İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti.

ÖLDÜRÜP CESEDİ ATACAK YER ARADILAR
Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda aracın Beylikdüzü'nde ağaçlık bir alana gittiği ve cesedin buraya atıldığı değerlendirildi. Ayrıca görüntülerde araçtan bir silah atıldığı da belirlendi. Kamera görüntülerini takip eden, polis ekipleri Nuri Yıldız'ın aracının bir süre sonra eşinin olduğu adrese Avcılar Denizköşkler Mahallesine gittiği tespit edildi.

ÖNCE NURİ YILDIZ'I ÖLDÜRÜP EŞİNİN YANINA GİTMİŞLER
Burada araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ın telefonu ile eşi Esra Yıldız'ı arayıp kısa bir görüşme yaptı ardından eve girdiler. İddiaya göre Esra Yıldız onları tanıdığı için kapıyı açtı ve içeri aldı. İki şüpheli önce boğazını kesip ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüler. 10 dakika sonra aynı kişiler evden ayrıldı. Tekrar Nuri Yıldız'ın aracına binip Haramidere kavşağına geldiler. İki şüpheli burada olayları gerçekleştirdikleri Lüks cipi yakıp oradan uzaklaştılar.

İKİ YEĞEN TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplanan tüm bu veriler ışığında Nuri Yıldız'ın ilk durduğu yere gelen aracın abisi Fahri Y.'ye ait olduğunu ve araç içerinde bulunanların ise onun çocukları Ferhat Y., Muhyettin Y. ve Aleyna Y. olduğunu tespit etti. Polis araçtan inen iki kişinin Ferhat Y. ve Muhyettin Y. olduğunu belirledi.

ABİSİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Pazartesi günün gece saatlerinde iki farklı adrese operayon yapıldı ve Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y. (58) yengesi Zübeyde Y.(65) ve onların çocukları Ferhat Y.(27), Muhyettin Y.(35), Aleyna Y.(20), Berfin Y.(26) ve Songül Y.(37) gözaltına alındı.

600 BİN LİRA BORÇ VERDİM
Şüphelilerden Ferhat Y. ve Muhyettin Y. emniyette suçlamaları kabul etmedi. Ferhat Y. otellere ortak olmak için 600 bin lira amcasına para verdiğini ama ortaklığın oluşmadığını söylediği öne sürüldü. Muhyettin Yıldız'ın ise bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. 7 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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