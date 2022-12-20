İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı | Video
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İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.