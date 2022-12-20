Video Yaşam İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı | Video

20.12.2022 | 08:56

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İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı | Video 00:49
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İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların, günümüz itibariyle çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler edinildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen bilgiler ışığında bu şahısların yaşadıkları belirlenen 7 ilçedeki 11 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 11 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla yalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi. Aşırı uç radikal terör örgütlerine mensup olduğu iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. El Kaide, DEAŞ ve HTŞ bağlantılı 11 şüpheli hakkında başlatılan ifade ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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