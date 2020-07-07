İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat! | Video

İstanbul'da sayıları hızla artan sivrisinekler kan emmek için hangi kan grubu insanları tercih ediyor? İstanbul'da sivrisineklerin sayısı neden artıyor? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay, canlı yayında; İstanbul'da böcek ve sinek ısırması şikayeti ile başvuru sayılarında anormal bir atış gösterdiğini belirterek; sivrisineklerin kimyasallara karşı direnç geliştirmiş olma ihtimallerine dikkat çekti.