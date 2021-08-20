Video Yaşam İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
20.08.2021 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 02:26
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 20.08.2021 | 10:47
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 01:18
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 20.08.2021 | 10:25
İstanbul’da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 04:02
İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 10:20
Sultangazi’de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video 04:16
Sultangazi'de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video 20.08.2021 | 10:10
İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Senin üniformanı üstünden çıkartacağım | Video 01:15
İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: "Senin üniformanı üstünden çıkartacağım" | Video 20.08.2021 | 10:13
Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan ayılar gece görüntülendi | Video 01:47
Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi | Video 20.08.2021 | 10:10
Siirt’te polis otosundan anonsla koronavirüs aşısına davet 00:35
Siirt'te polis otosundan anonsla koronavirüs aşısına davet 20.08.2021 | 09:19
İzmir’de oğlu ile tartışan kadın fenalaşarak öldü 01:40
İzmir'de oğlu ile tartışan kadın fenalaşarak öldü 20.08.2021 | 09:15
Minik Karan, babasının yolunda! Burak Özçivit oğlu Karan’a at binmeyi öğretti | Video 00:59
Minik Karan, babasının yolunda! Burak Özçivit oğlu Karan'a at binmeyi öğretti | Video 20.08.2021 | 09:49
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş İBB’ye isyan etti | Video 03:13
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş İBB'ye isyan etti | Video 20.08.2021 | 09:27
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı | Video 05:12
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı | Video 20.08.2021 | 09:27
Sivas’ta intihar için baz istasyonuna çıkan adamı eşi ikna etti! 03:34
Sivas'ta intihar için baz istasyonuna çıkan adamı eşi ikna etti! 20.08.2021 | 09:21
Zonguldak’ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi 02:17
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi 20.08.2021 | 09:20
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi | Video 03:56
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi | Video 20.08.2021 | 08:41
Karabük’te minibüs kamyona çarptı: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı | Video 02:32
Karabük'te minibüs kamyona çarptı: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı | Video 20.08.2021 | 08:41
İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti | Video 01:11
İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti | Video 20.08.2021 | 08:42
Takside gasp dehşeti: Düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi | Video 04:02
Takside gasp dehşeti: Düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi | Video 19.08.2021 | 18:20
Gaziantep’te görev yapan bir basın mensubunun otoparkta darbedilme anı kamerada 00:36
Gaziantep'te görev yapan bir basın mensubunun otoparkta darbedilme anı kamerada 19.08.2021 | 17:09
Eski eşini boğarak öldürdü, sokak ortasında Öldürdüm onu diye bağırdı | Video 01:47
Eski eşini boğarak öldürdü, sokak ortasında "Öldürdüm onu" diye bağırdı | Video 19.08.2021 | 16:48
A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler | Video 05:19
A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler | Video 19.08.2021 | 16:17

İstanbul'da 17 Temmuz'da taksi şoförü Turgut Güldaş'ın (55) boğazına bıçak dayayarak 550 lira parasını ve cep telefonunu gasp eden Ollayor Allanazarov (27) hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüpheli Allanazarov önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Özbekistanlı Ollayor Allanazarov'un 17 Temmuz 2021'de saat 10.00 sıralarında taksi şoförü Turgut Güldaş'ın aracına bindiği anlatıldı. Şüphelinin Üsküdar İskelesi'nden taksiye bindiği, yolcu olarak Ümraniye'ye gittiği ve Bodrum Sokak'ta taksi şoförüne Tamam geldik, dur burada dedikten sonra Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak Parayı ve telefonunu bana ver dediği belirtildi.


BIÇAK TEHDİDİYLE YAĞMALADI
Taksi şoförü Güldaş'ın Al kardeşim diyerek vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine şüphelinin telefonu ve 550 lira parayı bıçak tehdidiyle yağmaladığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi. Müşteki Güldaş'ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevreden müdahale eden insanların yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği anlatıldı.


18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Ollayor Allanazarov'un Gece vakti silahla yağma ve Mala zarar verme suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Şüpheli Ollayor Allanazarov'un taksi şoförü Turgut Güldaş'ı gasp ettiği anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansımıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA