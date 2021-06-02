Video Yaşam İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Boruyla cambazlık oyunu böyle hastanelik etti

İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Boruyla cambazlık oyunu böyle hastanelik etti

İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Boruyla cambazlık oyunu böyle hastanelik etti
02.06.2021 | 10:51

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İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Bayrampaşa'da geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde M. A. bir iş merkezinin önüne geldi. 45 yaşında olduğu belirtiler M. A., yerde bulunan demir boruya önce tek ayağıyla bastı. M.A. daha sonra iki ayağıyla boruya bastı. Borunun ayağının altından kaymasıyma M.A. iş merkezinin önündeki boşluğa düştü. M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.

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