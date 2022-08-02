İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul’da çökertilen İranlı Suikast Timi Üyeleri’nin İstanbul’a geliş ve keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail vatandaşlarına yönelik suikast düzenlemeyi planlarken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile çökertilen İranlı Suikast Timi Üyeleri'nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yakalanan Suikast Timi Üyeleri'nin İstanbul'a geliş ve keşif görüntüleri de yer alıyor. İranlı Suikast Timi Üyeleri'nden ele geçirilen üzerine susturucu takılı silahların fotoğrafları da ortaya çıktı.