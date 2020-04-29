Video Yaşam İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video

İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video

İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video
29.04.2020 | 20:47
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video 01:14
İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video 29.04.2020 | 20:47
Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:38
Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2020 | 19:14
Evden 13 ton çöp çıktı | Video 00:50
Evden 13 ton çöp çıktı | Video 29.04.2020 | 18:51
Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu | Video 02:44
Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu | Video 29.04.2020 | 18:51
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 01:13
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 29.04.2020 | 19:03
İstanbul iftar saati: Canlı yayın ile İstanbul iftar vakti ezan okunuyor! 2020 İstanbul İmsakiye takvimi ile hayırlı Ramazanlar | Video 01:35
İstanbul iftar saati: Canlı yayın ile İstanbul iftar vakti ezan okunuyor! 2020 İstanbul İmsakiye takvimi ile hayırlı Ramazanlar | Video 29.04.2020 | 18:04
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04:36
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 29.04.2020 | 18:04
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video 01:46
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video 29.04.2020 | 12:12
Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı? | Video 01:59
Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı? | Video 29.04.2020 | 12:27
Son Dakika Haberleri | Bakan Ziya Selçuk okul tatili açıklaması yaptı... YKS ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? | Video 01:49
Son Dakika Haberleri | Bakan Ziya Selçuk okul tatili açıklaması yaptı... YKS ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? | Video 29.04.2020 | 10:18
Mehmetçik iftarını böyle açtı | Video 01:20
Mehmetçik iftarını böyle açtı | Video 28.04.2020 | 23:28
Marmara Denizi bir kez daha turuncu renge büründü | Video 01:39
Marmara Denizi bir kez daha turuncu renge büründü | Video 28.04.2020 | 18:49
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı | Video 01:59
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:40
Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.04.2020 | 18:49
Koronadan ölen şahıstan geriye bu açıklamaları kaldı | Video 01:23
Koronadan ölen şahıstan geriye bu açıklamaları kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı | Video 00:37
Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı | Video 27.04.2020 | 22:15
Parkta oturmak 3 bin 600 liraya mal oldu | Video 01:07
Parkta oturmak 3 bin 600 liraya mal oldu | Video 27.04.2020 | 18:39
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk | Video 01:18
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk | Video 27.04.2020 | 18:39
Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü | Video 01:57
Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü | Video 27.04.2020 | 18:39
Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 02:54
Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 27.04.2020 | 18:39

İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA