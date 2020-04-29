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OTOMATİK OYNAT
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İSTOÇ'ta korkutan yangın | Video 29.04.2020 | 20:47
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Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2020 | 19:14
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Evden 13 ton çöp çıktı | Video 29.04.2020 | 18:51
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Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu | Video 29.04.2020 | 18:51
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Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 29.04.2020 | 19:03
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Mehmetçik iftarını böyle açtı | Video 28.04.2020 | 23:28
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Marmara Denizi bir kez daha turuncu renge büründü | Video 28.04.2020 | 18:49
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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
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Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.04.2020 | 18:49
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Koronadan ölen şahıstan geriye bu açıklamaları kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
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Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı | Video 27.04.2020 | 22:15
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Parkta oturmak 3 bin 600 liraya mal oldu | Video 27.04.2020 | 18:39
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Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk | Video 27.04.2020 | 18:39
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Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü | Video 27.04.2020 | 18:39
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Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 27.04.2020 | 18:39
İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.