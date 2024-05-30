Kırıkkale'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı | Video
Kırıkkale'de yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Mehmet Makas, bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.
Vali Mehmet Makas, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, kontrolden çıkan otomobilin önünde seyreden dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
"BİR AĞIR YARALIMIZ VAR"
Kazada yaralanan 22 kişinin Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Vali Makas, "Bir ağır yaralımız var. İnşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibarıyla sıkıntımız yok" dedi.
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