Video Yaşam İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video

İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video

16.09.2025 | 12:34

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen yarışmasında, yarışmacıların oltasına takılan 185 kilogram ağırlığındaki dev orkinos 2.5 saatte tekneye çekildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Tuna Masters Teos yarışmasına katılan Mert Şen ve ekibi, balık avına çıktı. Av sırasında Şen'in oltasına dev bir balık takıldı. Teknede bulunan Mert Şen, Nuri Gün, Orhan Şen ve Arda Gürgenburan'dan oluşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik uğraşın ardından 2 metre 35 santimetre uzunluğunda ve 185 kilogram ağırlığındaki dev orkinosu tekneye çıkardı. İlk kez yarışmaya katılan ekip, yakaladıkları 185 kiloluk orkinosla şampiyonluk elde etti. Kupaları Liman Başkanı Ahmet Olcay tarafından takdim edildi.

Tuna Masters Teos yarışmasına ilk kez katıldıklarını ve şampiyon olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Mert Şen, "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Tuna Master yarışmasının ilk ayağında, Seferihisar'da 185 kilogramlık ve 2 metre 35 santimetre boyunda bir orkinos yakaladık. Balığı yukarı çekmemiz yaklaşık 2,5 saat sürdü. Takım arkadaşlarım Nuri Gün, Arda Gürgenburan ve Orhan Şen ile birlikte ekip olarak organize olduk ve balığa sonunda ulaşabildik. Bu balık, bize 'En büyük balık' kategorisinde kupayı kazandırdı. Yarışmayı organize eden Murat İğriboz'a ve Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu Türkiye temsilcisi Elvio Penetti'ye, bu organizasyonu düzenledikleri ve bize bu duyguları yaşattıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
Isparta’daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 00:44
Isparta'daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 16.09.2025 | 12:43
İzmir’de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 02:33
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 16.09.2025 | 12:34
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
İstanbul’da barajlar alarm veriyor | Video 09:00
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 04:37
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 16.09.2025 | 11:10
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
Esenyurt’ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 01:37
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 16.09.2025 | 11:09
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 15.09.2025 | 15:45
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 01:13
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 15.09.2025 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY