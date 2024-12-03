İzmir’de aranan şahıslara şafak operasyonu: 110 gözaltı | Video
İzmir’de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen büyük operasyonda 110 aranan şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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