Jandarma yürekleri ısıttı | Video

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının farklı noktalarına yiyecek bırakıldı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte özelikle dağlık alanlarda ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapan jandarma ve Gerger ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler farklı bölgelere hayvan çeşitleri göz önünde bulundurularak farklı yiyecekler bırakıldı.