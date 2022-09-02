Video Yaşam Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video

Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video

02.09.2022 | 16:51

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Mersin’de jandarma ekipleri, orman içerisinde kenevir bitkisi eken ve elde ettiği uyuşturucuyu satan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar İlçesi Kurudere Mahallesinde 2 şüphelinin orman arazisine kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, yaptığı takip ve araştırma sonucunda şüphelileri yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Jandarmanın operasyonu esnasında kaçmaya çalışan şüpheliler, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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