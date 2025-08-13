Video Yaşam Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video
13.08.2025 | 12:37

Bahçelievler’de Türkmenistan uyruklu bir kişi, alıkonulduğu adresten polis operasyonuyla kurtarıldı. Kaçırılan kişinin borcu için rehin alındığı, darbedildiği ve arkadaşlarına mesaj atılarak 16 bin dolar para istendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden,1’i tutuklandı.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, eşinden bir süredir haber alamadığını ve kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın eşinin yakın zamanda annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Kadın ayrıca polis ekiplerine, eşinin annesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini de söyledi.

ARKADAŞLARINI ARAYIP MESAJ YOLUYLA PARA İSTEMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçırılan A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi. Şüphelilerin, iş adamının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.

"BİRLİKTE İŞ YAPMIŞTIK, YEMEK YERKEN BENİ KAÇIRDILAR"
Yakalanan iki kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından, sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler, Hürriyet Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci iş adamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler J. J. (30) A.B. (22), A.O.(19), M.A.(32) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. J.J. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

