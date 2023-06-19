Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı | Video
Kadıköy'de sokağa hızla giren bir beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.
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