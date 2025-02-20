Video Yaşam Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video

Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video

20.02.2025 | 08:16

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin erkek yatakhanesi ve kadın misafirhanesinde kadın kılığına girerek hırsızlık yapan "bukalemun" lakaplı şüpheli, polisin bir hafta beklemesiyle yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma sonucunda, üniversite hastanesinin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin peşine düştü. Şüpheli, önce erkek yatakhanesine girerek burada bir cep telefonu çaldı. Daha sonrasında ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdi. Başına eşarp takarak etek giyen şüpheli, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldı.

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta şüphelinin gelmesini bekledi. Bir haftalık bekleyişin ardından tekrar kadın misafirhanesine gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 08:11
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 19.02.2025 | 16:14
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 19.02.2025 | 15:20
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:46
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 14:27
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 02:13
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 19.02.2025 | 14:27
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 02:02
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 19.02.2025 | 13:40
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 00:44
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 19.02.2025 | 13:40
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 00:13
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 19.02.2025 | 13:39
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 00:29
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 12:55
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 00:31
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 19.02.2025 | 12:45
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 04:23
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2025 | 12:16
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 19.02.2025 | 12:14
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 03:18
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 19.02.2025 | 11:42
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 01:00
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 19.02.2025 | 11:10
Fatih’te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 04:09
Fatih'te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 19.02.2025 | 11:04
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 04:06
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 19.02.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA