Video Yaşam Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video
Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video

Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video

13.11.2025 | 09:41

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü. Binada ve çevrede camlar kırıldı. 2 otomobildeki hasar da gün yüzüne çıktı. Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

