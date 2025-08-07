Video Yaşam Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: 'Abla sakin olun' | Video
07.08.2025 | 10:19

Kağıthane’de bir parkta oyun oynayan çocuklardan biri arkadaşına vurdu. Mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret edince anneler arasında tartışma çıktı. Kadınlar parkta birbirine girerken bir kişi 'Abla sakin olun ya' diyerek kavga eden tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar esnafın müdahalesi sonucu ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir parkta oynayan 2 erkek çocuktan biri diğerine vurdu. Bunu gören mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret etti.

'ABLA SAKİN OLUN'
Hakareti duyan diğer çocuğun annesi parka gelerek kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kadın birbirine girdi. Parkta saç saça baş başa kavga eden kadınları, sokaktaki esnaf ayırdı. Kavga eden tarafları kayda alan bir çocuk ise 'Abla sakin olun ya' diyerek kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kavgaya şahit olan mahalle sakinlerinden bazıları çocuklarının gözü önünde kavga eden kadınlara 'Ne yapıyorsunuz', 'Çocuklar korkuyor', ' Ayıp ya' sözleriyle tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

