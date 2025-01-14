Video Yaşam Kağıthane’de tümsekten geçerken araçlara çarpan otomobil ortalığı birbirine kattı | Video
Kağıthane’de tümsekten geçerken araçlara çarpan otomobil ortalığı birbirine kattı | Video

Kağıthane’de tümsekten geçerken araçlara çarpan otomobil ortalığı birbirine kattı | Video

14.01.2025 | 14:37

Kağıthane’de hızla giden sürücü, tümsekten geçtiği sırada kontrolü kaybedip park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü, başından yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LCH 18 plakalı otomobiliyle hız yapan Bülent Karataş, tümsekten geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Karataş araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini çalışmasıyla çıkartılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralandığı öğrenilen Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli geldiği görülen otomobil, tümsekten geçtiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarparak ters döndü. Görüntülerde sesleri duyan vatandaşların dışarıya çıkarak koştuğu da kameraya yansıyor.

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