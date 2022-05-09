Kağıthane'de uçaksavar fişeği ve 21 tabanca ele geçirildi | Video

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KAĞITHANE'de, polis ekiplerinin silah ticareti yapıldığına yönelik bir evde yaptığı aramada, 11 bin 150 lira, 21 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mermi ve uçaksavar fişeği ele geçirildi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.
Evde yapılan aramada 21 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet 7.65mm tabanca ve tabancaya ait şarjör, 500 adet 9mm fişek, bin 850 adet 7.65mm fişek, bir adet uçaksavar fişeği, 47 adet 7.62mm fişek, bir adet pres makinası, 11 bin 150 lira ve çok sayıda silah yapımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.T., "Silah İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.