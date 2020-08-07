Video Yaşam Kahramanmaraş'ta aile faciası! Arazi anlaşmazlığı tartışmasında oğlunu ve gelinini öldürdü | Video

Kahramanmaraş'ta aile faciası! Arazi anlaşmazlığı tartışmasında oğlunu ve gelinini öldürdü | Video

Kahramanmaraş'ta aile faciası! Arazi anlaşmazlığı tartışmasında oğlunu ve gelinini öldürdü | Video
07.08.2020 | 07:47

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Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Dursun M. (57), oğlu Adem M. (29) ve gelini Meryem M.'yi (30) av tüfeği ile vurdu. Genç çift olay yerinde yaşamını yitirirken, Dursun M. gözaltına alındı

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Olay, gece saatlerinde Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Antalya'da yaşayan Adem M. ve babası Dursun M. aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle telefonda tartıştı. Tartışmanın üzerine Adem M., sabah saatlerinde eşi Meryem M. ile babasının evine geldi. Baba-oğul tartışmayı burada da sürdürdü. Tartışmanın devam etmesi üzerine Dursun M., evindeki av tüfeği ile oğlu ve gelinine ateş etti. Gelen sesler üzerine çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.


Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri babayı gözaltına aldı. Çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.


Gözaltına alınan Dursun M. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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