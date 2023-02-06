Kahramanmaraş'ta depremden dolayı çöken binalar havadan görüntülendi | Video
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Kahramanmaraş kent merkezinde çok sayıda bina yıkıldı. Deprem sonrası havadan çekilen görüntü ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.
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