Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
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