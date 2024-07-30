Video Yaşam Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video

Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video

30.07.2024 | 15:14

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

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Yangın ilçeye bağlı Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
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