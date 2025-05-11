Kahvaltı yüzünden eşini darp etti | Video 11.05.2025 | 10:49 Adana’da bir kişi kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini darp ettiği için gözaltına alındı. O anlar saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1654 sokakta meydana geldi. İddiaya göre kahvaltı yapan Mustafa K. ile eşi Hatice D. çay koyma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek sokağa taştı. Mustafa K. aracıyla ayrılmak isterken eşi yanına gelip tartışmayı devam ettirdi. Bunun üzerine Mustafa K. eşini darp etti. Daha sonrada acıyla olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bu görüntüler üzerine harekete geçerek kocayı gözaltına aldı. Ancak Hatice D. eşinden şikayetçi olmayınca koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.