Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video
Bursa'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.
Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
