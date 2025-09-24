Video Yaşam Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video

Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video

24.09.2025 | 09:26

Bursa'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.

Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
Ordudan ihraç edilen FETÖ’cü firari astsubay yakalandı | Video 00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
Bursa’da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58
16 yaşındaki kızını Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 00:11
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 23.09.2025 | 14:45
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01
Beyoğlu’ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Beyoğlu'ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2025 | 11:40
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 00:29
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 01:32
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 23.09.2025 | 10:22
2 iş yerini soydu, 3’üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:05
2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 10:14
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:02
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 23.09.2025 | 10:05
Sultangazi’de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 23.09.2025 | 09:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY