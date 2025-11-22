Kaldırımda durup tartıştığı kişiye ateş açtı! 5 mermi isabet eden adam hayatını kaybetti | Video
22.11.2025 | 08:51
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydı olan cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı.
